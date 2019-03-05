Банк «Открытие» запустил сервис, бронирующий курс валют

СЕГОДНЯ 13:00 2019-03-05T13:00:11+03:00

Новый онлайн сервис обмена валют для физических лиц доступен для клиентов любого российского банка, у которых есть банковская карта

Изменить размер текста: A A

Сервис предоставляет уникальную возможность бронирования курса валют на срок до 2 рабочих дней в режиме 24/7. Операция происходит практически в один клик: чтобы воспользоваться услугой, необходимо просто выбрать на сайте сумму для обмена и офис банка «Открытие» для совершения операции. Затем на телефон, указанный при резервировании валюты, поступит смс с номером заказа.

Денежные средства при оформлении заказа не списываются. Для бронирования курса банк будет резервировать 5% от суммы и этот резерв будет снят после совершения обменной операции в банке.

Так можно осуществить обмен наиболее распространенных валют: доллар, евро, фунт и швейцарский франк. В офисах «Открытия», которые оказывают услугу резервирования курса через сайт, доступны любые суммы и номиналы банкнот. Пока услуга доступна в московских офисах банка.

- Сервис очень актуален для тех, кто ищет выгодные курсы обмена валюты через интернет и удобный способ совершения сделки, - отметила Алия Зубкова, заместитель начальника управления по работе на финансовых рынках ПАО Банк «ФК Открытие». – Мы предлагаем действительно рыночные курсы, которые зависят от текущей ситуации и меняются практически ежеминутно.

ИСТОЧНИК KP.RU