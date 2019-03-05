Безопасность в суде — приоритет службы белгородских приставов

СЕГОДНЯ 14:13 2019-03-05T14:13:34+03:00

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В Управлении Федеральной службы судебных приставов 4 марта прошли занятия, где отрабатывались вопросы организации пропускного режима и досмотра лиц, прибывающих в суд. А в Белгородском правоохранительном колледже имени Героя России Владимра Бурцева судебные приставы провели учебные стрельбы из пистолета ПМ. Лучшие результаты среди мужчин показал Алексей Масалов, среди женщин — Елена Петровская.

Во время занятий отрабатывались также навыки обеспечения безопасности в зале судебного заседания, препровождения иностранных граждан и лиц без гражданства в специальное учреждение и до пункта через государственную границу РФ, обеспечения безопасности исполнительных действий.

В этот же день на базе Свердловского районного суда проведена совместная тренировка с сотрудниками МЧС, на которой выработан порядок взаимодействия в случаях возникновения возгорания или пожара в зданиях и помещениях судов.

ИСТОЧНИК KP.RU