2019-03-05T10:42:37+03:00
Общество

Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк принял активное участие в проведении Всероссийского образовательного мероприятия «Урок цифры»

Необычные уроки информатики для школьников провели в Белгороде, Воронеже, Курске, Липецке, Орле и Тамбове
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Около 200 школьников приняли участие в «Уроках цифры», которые проводились с 25 февраля по 1 марта 2019 года при активном участии Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк. Тема занятия - «Искусственный интеллект и машинное обучение», а в роли преподавателей - специалисты по аналитике данных Сбербанка.

Судя по активному вовлечению школьников и лицеистов в сессии вопросов и ответов, с ребятами удалось не только установить контакт, но и нацелить их на продолжение дискуссии.

- Мы рады возможности принять участие во всероссийском образовательном мероприятии «Урок цифры», - рассказал Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин. - Сегодня средний возраст сотрудника Сбербанка в Центральном Черноземье составляет 34 года. Это свидетельствует о том, что мы делаем ставку на талантливую молодежь.

Напомним, что в 2018 году в различных мероприятиях Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк по повышению финансовой грамотности, в мастер-классах, лекциях и семинарах в рамках «Дней карьеры» и «Дней открытых дверей» приняли участие 18960 человек, в том числе 6355 студентов.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

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