Старооскольские сотрудники ДПС помогли застрявшей на зимней трассе автомобилистке заменить колесо
Женщина поблагодарила полицейских за отзывчивость
фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.
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Сотрудники ДПС, находясь на маршруте патрулирования, заметили на объездной автодороге города Старый Оскол автомобиль с аварийными маячками. Полицейские поспешили на помощь водителю.
Выяснилось, что автомобилистка пробила колесо. Самостоятельно справиться с неполадкой женщина не смогла.
- Правоохранители помогли женщине устранить техническую неисправность, после чего она продолжила свой путь. Автомобилистка поблагодарила сотрудников ДПС за помощь, а полицейские пожелали ей безопасной дороги и продолжили патрулирование, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.
ИСТОЧНИК KP.RU