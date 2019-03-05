2019-03-05T14:21:30+03:00
Общество

Старооскольские сотрудники ДПС помогли застрявшей на зимней трассе автомобилистке заменить колесо

Женщина поблагодарила полицейских за отзывчивость
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.
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Сотрудники ДПС, находясь на маршруте патрулирования, заметили на объездной автодороге города Старый Оскол автомобиль с аварийными маячками. Полицейские поспешили на помощь водителю.

Выяснилось, что автомобилистка пробила колесо. Самостоятельно справиться с неполадкой женщина не смогла.

- Правоохранители помогли женщине устранить техническую неисправность, после чего она продолжила свой путь. Автомобилистка поблагодарила сотрудников ДПС за помощь, а полицейские пожелали ей безопасной дороги и продолжили патрулирование, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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