В Белгородской области экс-чиновника подозревают в незаконном участии в предпринимательской деятельности

СЕГОДНЯ 10:07 2019-03-05T12:05:39+03:00

«Рыбное дело» может ему стоить двух лет лишения свободы

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Факт незаконного участия в предпринимательской деятельности выявили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Белгородской области. Подозреваемый – бывший заместитель главы одной из районных администраций.

- По предварительным данным, в мае 2017 года экс-чиновник организовал на гидроузле сельского пруда платную рыбалку, незаконно ограничив доступ местных жителей к водоему, - сообщили в пресс-службе регионального полицейского ведомства.

Затем в июле того же года с целью легализации этой деятельностью и извлечения от нее прибыли он создал коммерческую организацию, учредителем которой назначил супругу, а директором доверенное лицо.

По версии следствия, будучи должностным лицом, подозреваемый безвозмездно предоставлял этой компании муниципальное имущество и оказывал покровительство.

- В отношении мужчины вторым отделом СУ СК России по Белгородской области возбуждено уголовное дело, - прокомментировали в пресс-службу регионального Следкома.

За незаконное участие в предпринимательской деятельности экс-чиновнику может грозить до двух лет лишения свободы. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU