2019-03-05T10:08:20+03:00
Общество

Белгородцев скоро накормят боливийской говядиной

Власти Боливии также могут поставлять в регион кофе, каштаны и какао-бобы
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородцев скоро накормят боливийской говядиной.Белгородцев скоро накормят боливийской говядиной.
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На трех предприятиях Многонационального Государства Боливия, пожелавших экспортировать говядину на территорию России и Евразийского экономического союза, побывали эксперты Россельхознадзора России. Цель визита – проверка готовности поставлять мясо. Кроме говядины, власти Боливии заявили о намерении поставлять в Россию кофе, каштаны, и какао-бобы.

Заместитель руководителя химико-токсикологическим отделом Белгородской межобластной ветеринарной лаборатории вошел в группу экспертов, которые оценивали боливийскую ветеринарную службу и ее контроль качества и безопасности мяса.

Пресс-служба белгородского Управления Россельхознадзора сообщает, что сотрудники ведомства посетили 3 откормочные площадки, ветлабораторию и аукцион и сейчас готовят отчет о проделанной работе. В свою очередь боливийская сторона на данный момент обсуждает сотрудничество по поставки своей продукции в Россию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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