СЕГОДНЯ 11:30 2019-03-05T11:30:46+03:00

В Белгородской области прошла проверка готовности к пожароопасному сезону. Фото пресс-службы управления лесного и охотничьего хозяйства Белгородской области.

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В Грайворонском городском округе прошел смотр сил и средств, привлекаемых для тушения природных пожаров. В проверке непосредственное участие приняло ОКУ «Грайворонское лесничество», которое рапортовало о своей полной готовности.

К смотру была представлена техника и других учреждений округа, привлекаемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Также в смотре принял участие малый лесопатрульный комплекс ОГСАУ «Лесопожарный центр». Данный комплекс оборудован на базе автомобиля УАЗ и предназначен для патрулирования, доставки людей и противопожарного оборудования к местам лесных низовых пожаров и проведения необходимых противопожарных работ, связанных с тушением ландшафтных пожаров.

ИСТОЧНИК KP.RU