2019-03-05T09:02:34+03:00
Общество

Артисты Белгородской государственной филармонии станцуют для вас

9 марта новую программу «Мы снова танцуем для вас» представит ансамбль танца
Ирина ТАРАСОВА
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Артисты Белгородской государственной филармонии станцуют для вас. Фото пресс-службы Белгородской филармонии.Артисты Белгородской государственной филармонии станцуют для вас. Фото пресс-службы Белгородской филармонии.
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9 марта свою новую программу «Мы снова танцуем для вас» представит ансамбль танца Белгородской государственной филармонии.

Руководитель коллектива, лауреат премии «Молодость Белгородчины» Александр Манжола, балетмейстер-репетитор Мария Амелина и репетитор по балету Игорь Красноглазов считают, что каждый танец – это неповторимая история чувства, маленькая жизнь в несколько минут со своими эмоциями и переживаниями. На языке танца профессиональные артисты могут рассказать любую историю. Хореографические композиции построены на разнообразной музыке – от русской народной до современной популярной.

В программе принимает участие Геннадий Панкратов (аккордеон).

Начало представления в 17 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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