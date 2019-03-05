Артисты Белгородской государственной филармонии станцуют для вас
9 марта свою новую программу «Мы снова танцуем для вас» представит ансамбль танца Белгородской государственной филармонии.
Руководитель коллектива, лауреат премии «Молодость Белгородчины» Александр Манжола, балетмейстер-репетитор Мария Амелина и репетитор по балету Игорь Красноглазов считают, что каждый танец – это неповторимая история чувства, маленькая жизнь в несколько минут со своими эмоциями и переживаниями. На языке танца профессиональные артисты могут рассказать любую историю. Хореографические композиции построены на разнообразной музыке – от русской народной до современной популярной.
В программе принимает участие Геннадий Панкратов (аккордеон).
Начало представления в 17 часов.
ИСТОЧНИК KP.RU