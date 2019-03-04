2019-03-04T16:12:14+03:00
Общество

В Белгородской области вдвое увеличилось количество участников Всероссийской олимпиады школьников ПАО «Россети»

Участниками первого отборочного тура стали порядка 160 учащихся девятых и десятых классов из различных районов области
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Олимпиада по физике, информатике и математике прошла одновременно во всех регионах присутствия ПАО «Россети». В Белгородской области – на площадке опорного университета и постоянного партнера по подготовке квалифицированных кадров для энергоотрасли - БГТУ им. В.Г. Шухова. Организатором мероприятия на региональном уровне выступил Белгородэнерго при поддержке областного департамента образования и БГТУ.

Участников состязания поприветствовал заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» Сергей Демидов. Он подчеркнул, что энергетика сегодня как никогда нуждается в талантливых, творческих, инициативных инженерах с нестандартным инновационным мышлением и глубокими знаниями. Возможности победителей и призеров выходят далеко за пределы Белгородской области, так как компания «Россети» представлена практически на всей территории страны. Сегодняшние старшеклассники уже завтра могут стать авторами успешных разработок, новейших проектов и инновационных стартапов и, в итоге, войти в кадровый резерв ПАО «Россети». Кроме того, как отметила директор малого технологического университета Наталья Алтынник, при поступлении в БГТУ им. В.Г. Шухова все победители и призеры получат по пять и три балла к результатам ЕГЭ соответственно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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