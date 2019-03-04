В Белгороде на праздновании Масленицы планируется раздать 3 тысячи блинов
В Белгороде общегородской праздник Масленицы стартует 10 марта в 12 часов. На нем запланировано раздать 3 тысячи блинов. Гостем мероприятия станет российская этно-поп-исполнительница и музыкант, заслуженная артистка России Варвара.
В этот день на Музейной площади заработают интерактивные площадки: «Масленичный разгуляй», «Молодецкие забавы», «Заигрыш», «Лакомка», «Гори, гори ясно», различные фотозоны.
Белгородцев ждут театрализованные представления лучших творческих коллективов Белгорода, конкурсы, розыгрыши призов, хороводы. А еще – перетягивание каната, бой подушками, покорение масленичного столба. Дети оценят программу с участием ростовых кукол и аниматоров.
Также можно будет не только отведать блины с различными начинками, полакомиться шашлыками, приготовленными на бездымных углях, оригинальными кондитерскими изделиями.
С 15 до 16 часов белгородцев приглашают в стилизованные шатры и зону фуд-корта «Лакомка» на дегустацию главного праздничного угощения. Планируется раздать 3 тысячи блинов.
Гостем мероприятия станет российская этно-поп-исполнительница и музыкант, заслуженная артистка России Варвара, выступление которой начнется в 16 часов на главной сцене парка Победы.
Сжигание чучела Масленицы в 17:00 станет кульминацией праздника.
ИСТОЧНИК KP.RU