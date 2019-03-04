2019-03-04T16:05:20+03:00
Общество

В Белгороде на праздновании Масленицы планируется раздать 3 тысячи блинов

Гостем мероприятия станет российская этно-поп-исполнительница и музыкант, заслуженная артистка России Варвара
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгороде на праздновании Масленицы планируется раздать 3 тысячи блинов.В Белгороде на праздновании Масленицы планируется раздать 3 тысячи блинов.Фото: "КП" Архив
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В Белгороде общегородской праздник Масленицы стартует 10 марта в 12 часов. На нем запланировано раздать 3 тысячи блинов. Гостем мероприятия станет российская этно-поп-исполнительница и музыкант, заслуженная артистка России Варвара.

В этот день на Музейной площади заработают интерактивные площадки: «Масленичный разгуляй», «Молодецкие забавы», «Заигрыш», «Лакомка», «Гори, гори ясно», различные фотозоны.

Белгородцев ждут театрализованные представления лучших творческих коллективов Белгорода, конкурсы, розыгрыши призов, хороводы. А еще – перетягивание каната, бой подушками, покорение масленичного столба. Дети оценят программу с участием ростовых кукол и аниматоров.

Также можно будет не только отведать блины с различными начинками, полакомиться шашлыками, приготовленными на бездымных углях, оригинальными кондитерскими изделиями.

С 15 до 16 часов белгородцев приглашают в стилизованные шатры и зону фуд-корта «Лакомка» на дегустацию главного праздничного угощения. Планируется раздать 3 тысячи блинов.

Гостем мероприятия станет российская этно-поп-исполнительница и музыкант, заслуженная артистка России Варвара, выступление которой начнется в 16 часов на главной сцене парка Победы.

Сжигание чучела Масленицы в 17:00 станет кульминацией праздника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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