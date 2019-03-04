2019-03-04T15:13:07+03:00
Общество

Житель Белгородской области заплатит судебный штраф за попытку продать государственную награду

44-летний житель Ракитянского района пытался продать медаль «За победу над Японией»
Ирина ТАРАСОВА
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Житель Белгородской области заплатит судебный штраф за попытку продать государственную награду.Житель Белгородской области заплатит судебный штраф за попытку продать государственную награду.
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44-летний житель Ракитянского района Белгородской области обвинялся в незаконном сбыте государственных наград СССР, т.е. в совершении преступления, предусмотренного ст. 324 УК РФ. В декабре 2018 года мужчина решил продать медаль «За победу над Японией», являющуюся государственной наградой СССР. Объявление об этом он разместил на одном из сайтов в сети Интернет.

Злоумышленника задержали сотрудники транспортной полиции при продаже государственной награды.

Суд принял во внимание, что обвиняемый ранее не судим, впервые совершил преступление, и прекратил в отношении него уголовное дело. При этом его обязали выплатить судебный штраф в размере 9 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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