2019-03-04T12:41:32+03:00
Общество

Белгородская область: где еще можно выйти на лед

Спасатели предупреждают, что с наступлением теплых дней прогулки по ледяному покрытию водоемов представляют реальную опасность
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Белгородская область: где еще можно выйти на лед.Белгородская область: где еще можно выйти на лед.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

На территории Белгородской области только в 9 местах можно относительно безопасно выйти на лед. Спасатели предупреждают, что с наступлением весны и теплых дней прогулки по ледяному покрытию водоемов представляют реальную опасность здоровью и жизни людей. Но для заядлых рыбаков еще остаются несколько мест на карте Белгородской области, где можно выйти на водоем.

Для рыбалки спасатели рекомендуют выбирать места, до которых очень быстро смогут добраться сотрудники МЧС, и где, при необходимости, смогут оказать помощь специалисты. В этих относительно безопасных местах, где лед еще имеет безопасную толщину, развернуты спасательные посты

Такая ситуация сохраняется в двух местах Белгородского района: на Белгородском водохранилище возле Соломино и Дорогобужино и на Белгородском водохранилище, на Северном Донце, в том числе на центральном городском пляже.

Два места безопасного выхода на лед еще есть в Старом Осколе:на реке Оскол и одноименном водохранилище, на реке Нежеголь в Шебекино и в районе Масловой Пристани на Белгородском водохранилище.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Белгородской области только за 1 день произошло 6 аварий, в которых погибли 2 человека
В Белгородском суде задержали пьяного посетителя
Жители и гости Белгорода смогут посетить филармонию и театры города бесплатно
На мэрское кресло Белгорода претендует 6 кандидатов
На дорогах Белгородской области в первый день весны произошло пять ДТП
В Белгородской области местами похолодает до – 18 градусов
В Белгороде осудили бывшего сотрудника органов внутренних дел
Житель Старого Оскола каждый день заряжает совсем незнакомых людей позитивом
Белгородец за нападение на 65-летнюю пенсионерку заплатит 355 тысяч рублей
Белгородец убил подругу, испугавшись ревности жены
В Белгороде стали известны имена лауреатов BelgorodMusicFest-Competition 2019
После вмешательства белгородских приставов управляющая компания возместила ущерб за залитую квартиру
В Белгороде подросток предстанет перед судом за хищения и незаконное хранение наркотиков
В Белгороде из продажи изъяли сыры производства Франции, Германии и Голландии
Накопительный счет «Турбо» Банка УРАЛСИБ стал доступен без оформления пакета услуг
Белгородский пенсионер, «пересчитывая» пенсию, лишился 2 миллионов рублей
У 2-й городской больницы Белгорода заработала парковка