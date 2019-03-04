СЕГОДНЯ 12:41 2019-03-04T12:41:32+03:00

Белгородская область: где еще можно выйти на лед. Фото: "КП" Архив

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На территории Белгородской области только в 9 местах можно относительно безопасно выйти на лед. Спасатели предупреждают, что с наступлением весны и теплых дней прогулки по ледяному покрытию водоемов представляют реальную опасность здоровью и жизни людей. Но для заядлых рыбаков еще остаются несколько мест на карте Белгородской области, где можно выйти на водоем.

Для рыбалки спасатели рекомендуют выбирать места, до которых очень быстро смогут добраться сотрудники МЧС, и где, при необходимости, смогут оказать помощь специалисты. В этих относительно безопасных местах, где лед еще имеет безопасную толщину, развернуты спасательные посты

Такая ситуация сохраняется в двух местах Белгородского района: на Белгородском водохранилище возле Соломино и Дорогобужино и на Белгородском водохранилище, на Северном Донце, в том числе на центральном городском пляже.

Два места безопасного выхода на лед еще есть в Старом Осколе:на реке Оскол и одноименном водохранилище, на реке Нежеголь в Шебекино и в районе Масловой Пристани на Белгородском водохранилище.

ИСТОЧНИК KP.RU