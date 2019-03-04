2019-03-04T10:44:12+03:00
Происшествия

В Белгородской области только за 1 день произошло 6 аварий, в которых погибли 2 человека

Также 6 человек получили травмы разной степени тяжести
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы УМВД по Белгородской области.Фото пресс-службы УМВД по Белгородской области.
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28-летний водитель автомобиля «Рено Логан» в Прохоровском районе на 9 километре автодороги «Станция Сажное – село Шахово» не справился с управлением и врезался в дерево. От полученных травм он скончался на месте ДТП. К смерти 68-летней женщины привела и авария в Масловке. 59-летний водитель автомобиля «ГАЗ 32213» при движении задним ходом сбил 68-летнюю женщину. Пенсионерку госпитализировали, но спасти ее не удалось. Всего только за один день, 2 марта, на дорогах региона произошло 6 аварий, еще 6 человек получили травмы различной тяжести.

Так, в Губкинском городском округе на 33 километре автодороги «Короча — Губкин — граница Курской области» 25-летняя девушка-водитель автомобиля «Лада 2172» не справилась с управлением и съехала в кювет. Машина перевернулась. Девушку госпитализировали.

На 139 километре автодороги «Белгород — Новый Оскол — Советское» в Красногвардейском районе 34-летний водитель автомобиля «Хендай Солярис» не выбрал безопасную скорость движения и съехал в кювет. В результате аварии пострадали двое пассажиров – мужчины 37 и 27 лет.

В поселке Пролетарский Ракитянского района 62-летний водитель автомобиля «Форд Транзит» при повороте налево,не пропустил встречный автомобиль «ВАЗ 2115» под управлением 28-летнего водителя. В результате столкновения пострадали пассажиры автомобиля «ВАЗ» — 60-летний мужчина и 47-летняя женщина.

В Белгороде на улице Волчанская 18-летняя девушка-водитель автомобиля «Киа», при совершении маневра «разворот» не уступила дорогу автомобилю «Фольксваген Гольф» под управлением 52-летнего водителя. В результате столкновения 16-летняя пассажирка автомобиля «Киа» получила травмы, с которыми была доставлена в детскую областную больницу, сообщает пресс-служба УМВД по Белгородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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