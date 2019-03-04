В Белгородском суде задержали пьяного посетителя

СЕГОДНЯ 09:57 2019-03-04T09:57:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Инцидент произошел на пропускном посту в здании мирового суда Западного округа Белгорода. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, белгородец пришел забрать решение суда. Но при попытке пройти через пропускной пункт, он был остановлен судебными приставами.

Посетитель отказался предоставить для досмотра вещи, а затем начал громко кричать, вести себя агрессивно и перекрыл проход другим посетителям суда. На неоднократные требования судебных приставов прекратить нарушения установленных правил в суде, не реагировал.

Когда же судебные приставы предупредили его, что его привлекут к административной ответственности, попытался скрыться, однако был задержан на крыльце суда.

В отношении нарушителя был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 17.3 КоАП РФ «Неисполнение законного распоряжения судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов о прекращении действий, нарушающих установленные в суде правила». Затем буяна передали сотрудникам полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU