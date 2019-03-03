Жители и гости Белгорода смогут посетить филармонию и театры города бесплатно

СЕГОДНЯ 20:52 2019-03-03T20:54:03+03:00

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С 25 по 29 марта в рамках Года театра во всех регионах страны пройдет II Всероссийская акция «Культурный минимум», приуроченная к Международному дню театра. Жителям городов предложат бесплатно побывать на спектаклях, экскурсиях, выставках и встречах. Во всероссийской акции примет участие и Белгород. Для белгородцев бесплатно откроют свои двери театры и филармония.

В рамках "Культурного минимума" активная творческая молодежь пригласит друзей, знакомых и родственников на театральные площадки своего города, где будет подготовлена .специальная программа мероприятий. Соорганизаторами акции выступят региональные театры, что позволит сделать участие в мероприятиях бесплатным. Узнать подробнее о местах проведения акции в своем регионе можно будет в официальной группе "ВКонтакте" форума "Таврида" (vk.com/tavridafomm).

Напомним, что первая подобная акция прошла в 2018 году и вызвала интерес у 50 тысяч человек, которые стали участниками художественных выставок, театральных постановок и кинопоказов. В прошлом году было задействовано более 3000 культурных площадок в 67 субъектах России.

ИСТОЧНИК KP.RU