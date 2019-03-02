В Белгородской области местами похолодает до – 18 градусов

СЕГОДНЯ 20:16 2019-03-02T20:16:30+03:00

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Зима никак не хочет сдавать свои позиции: на территории Белгородского региона 3 марта ночью ожидается похолодание от -10 до -18 градусов, при переменной облачности. Ветер северо-западный 5-10 м/с, местами порывы будут достигать до 17 м/с. Также возможен небольшой снег, днем, наоборот, осадков не ожидается. Ночью и утром на дорогах будет наблюдаться туман и гололедица.

Синоптики прогнозируют, что днем 3 марта столбик термометра опустится до отметки до -6. Но уже в понедельник, 4 марта, потеплеет, неделя начнется с плюсовой отметки температуры.

ИСТОЧНИК KP.RU