В Белгороде осудили бывшего сотрудника органов внутренних дел
В результате оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники собственной безопасности УМВД Белгородской области установили причастность бывшего сотрудника ОВД к совершению противоправных действий.
По версии следствия, мужчина, используя свое служебное положение, незаконно «заработал» 20 тысяч рублей. Бывший сотрудник ОВД ввел в заблуждение двух граждан, якобы пытаясь им помочь в трудоустройстве в полицию. Капитана внутренней службы задержали сотрудники ОРЧ СБ УМВД области после того, как он получил денежное вознаграждение. А впоследствии уволили из органов.
Свердловский районный суд Белгорода признал бывшего психолога виновным в покушении на мошенничество. Мужчина должен выплатить штраф в размере 350 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.
ИСТОЧНИК KP.RU