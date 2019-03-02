В Белгороде осудили бывшего сотрудника органов внутренних дел

СЕГОДНЯ 18:33 2019-03-02T18:33:06+03:00

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В результате оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники собственной безопасности УМВД Белгородской области установили причастность бывшего сотрудника ОВД к совершению противоправных действий.

По версии следствия, мужчина, используя свое служебное положение, незаконно «заработал» 20 тысяч рублей. Бывший сотрудник ОВД ввел в заблуждение двух граждан, якобы пытаясь им помочь в трудоустройстве в полицию. Капитана внутренней службы задержали сотрудники ОРЧ СБ УМВД области после того, как он получил денежное вознаграждение. А впоследствии уволили из органов.

Свердловский районный суд Белгорода признал бывшего психолога виновным в покушении на мошенничество. Мужчина должен выплатить штраф в размере 350 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

ИСТОЧНИК KP.RU