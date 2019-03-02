Житель Старого Оскола каждый день заряжает совсем незнакомых людей позитивом

СЕГОДНЯ 14:22 2019-03-02T14:22:10+03:00

Уже не первый год мужчина по дороге из дома до храма носит с собой плакаты-приветствия

Изменить размер текста: A A

В Старом Осколе этого пожилого человека знают многие, особенно автомобилисты, которые часто встречают его на обочине дороги. В руках он держит плакат, надписи меняются, но, как правило, всегда они – позитивного характера. Старооскольцы в соцсетях пишут, что благодарны человеку за частицу добра, которое он дарит всем проезжающим мимо.

В группе ВКонтакте «Старый Оскол Новости» идет обсуждение очередного фото, на котором мужчина держит два плаката. На одной стороне написано: «Удачи!», на другой: «И сам не плошай!». Старооскольцы пишут, что по пятницам мужчина обычно идет с плакатом «Позвони маме»! Кто-то, что обязательно приветствует позитивного дядечку и желает ему здоровья. А одно мнение звучит так: «Не важно, зачем он это делает. Важнее – что делает. Стоит многим подумать об этом».

ИСТОЧНИК KP.RU