Житель Старого Оскола каждый день заряжает совсем незнакомых людей позитивом
В Старом Осколе этого пожилого человека знают многие, особенно автомобилисты, которые часто встречают его на обочине дороги. В руках он держит плакат, надписи меняются, но, как правило, всегда они – позитивного характера. Старооскольцы в соцсетях пишут, что благодарны человеку за частицу добра, которое он дарит всем проезжающим мимо.
В группе ВКонтакте «Старый Оскол Новости» идет обсуждение очередного фото, на котором мужчина держит два плаката. На одной стороне написано: «Удачи!», на другой: «И сам не плошай!». Старооскольцы пишут, что по пятницам мужчина обычно идет с плакатом «Позвони маме»! Кто-то, что обязательно приветствует позитивного дядечку и желает ему здоровья. А одно мнение звучит так: «Не важно, зачем он это делает. Важнее – что делает. Стоит многим подумать об этом».
ИСТОЧНИК KP.RU