Белгородец за нападение на 65-летнюю пенсионерку заплатит 355 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:00 2019-03-02T10:00:35+03:00

Он также проведет 1 год и 10 месяцев за решеткой

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Житель Шебекино осужден за нападение на 65-летнюю пенсионерку. 1 год и 10 месяцев он проведет в местах лишения свободы. Суд также удовлетворил гражданский иск потерпевшей, взыскав в ее пользу 355 тысяч рублей.

Пожилая женщина в тот день, 21 ноября 2018 года, возвращалась из магазина. У одной из многоэтажек прямо на улице ее сбил с ног незнакомец, который вырвал из ее рук сумку и скрылся. О происшествии в отдел полиции сообщили очевидцы, которые и оказали 65-летней женщине первую помощь, а затем вызвали скорую.

В лечебном учреждении, куда доставили пенсионерку, диагностировали перелом ноги. А в полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось установить личность нападавшего. Им оказался житель Шебекино 1988 года рождения.

Как выяснилось в ходе следствия, нападавший с сумкой пенсионерки забежал в подъезд одного из жилых домов, нашел кошелек и вытащил из него 8 тысяч рублей. Остальное выбросил. В целом сумма ущерба составила более 10 тысяч рублей.

Суд признал нападавшего виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.162 Уголовного кодекса Российской Федерации (Разбой).

ИСТОЧНИК KP.RU