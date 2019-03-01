Белгородец убил подругу, испугавшись ревности жены

СЕГОДНЯ 17:05 2019-03-01T17:05:01+03:00

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В ночь с 16 на 17 августа 2018 года 27-летний житель поселка Троицкий Губкинского района распивал спиртное со своей знакомой в гараже. Дама по неосторожности свалилась в проем находящегося в гараже подвала, сильно травмировавшись. Но вместо помощи получила удары по голове от своего друга, который испугался, что о его связи узнает жена. Теперь молодой мужчина проведет ближайшие 12 лет в колонии строгого режима.

Следствием и судом установлено, что подсудимый испугался, что в случае оказания знакомой помощи об этом узнает его жена и заподозрит в неверности. Он нанес женщине в подвале несколько ударов по голове молотком, от полученной черепно-мозговой травмы потерпевшая скончалась на месте. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник перенес тело в другой пустующий гараж и засыпал мусором, где она пролежала несколько дней.

Искать женщину начали только после того, как в правоохранительные органы обратились ее родные.

ИСТОЧНИК KP.RU