В Белгороде стали известны имена лауреатов BelgorodMusicFest-Competition 2019

СЕГОДНЯ 16:32 2019-03-01T16:32:54+03:00

Фестиваль проходил в рамках VIII Международный Фестиваль BelgorodMusicFest «Борислав Струлев и друзья»

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В Большом зале филармонии объявили лауреатов первого Фестиваля-конкурса для талантливых исполнителей в сфере музыкального искусства BelgorodMusicFest-Competition 2019. Фестиваль состоялся в рамках VIII Международного музыкального фестиваля BelgorodMusicFest «Борислав Струлев и друзья».

Лауреатами I премии стали Милена Кириченко (фортепиано), 10 лет, МБУ ДО «Детская музыкально-хоровая школа г. Белгорода», преподаватель К.М. Корж; Карина Антипова (народный вокал), 11 лет, МБУ ДО «Детская музыкальная школа №4» г. Старый Оскол, преподаватель Л.В. Кристиненко, концертмейстеры Л.Б. Костик, Н.Ю. Рябчикова; Максим Незбутний (домра), 16 лет, факультет исполнительского искусства ГБОУ ВО БГИИК (СПО), преподаватель В.В. Токаева, концертмейстер Н.М. Иванова.

С лауреатами II, III, IV, V премии можно познакомиться здесь.

Многие из участников удостоились специальных призов, получили памятные призы, сертификаты на мастер-классы от Борислава Струлева, а также возможность принять участие в концертах симфонического оркестра и оркестра русских народных инструментов.

Поздравляем победителей и участников, желаем творческих успехов!

ИСТОЧНИК KP.RU