СЕГОДНЯ 14:24 2019-03-01T14:24:25+03:00

В Белгороде подросток предстанет перед судом за хищения и незаконное хранение наркотиков. Фото: "КП" Архив

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17-летний житель Белгорода обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, г» ч.2 ст.161, ч.2 ст.228 УК РФ (открытое хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору и применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, незаконные приобретение и хранение наркотических средств без цели сбыта). Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения и вынесения решения.

Во время следствия было установлено, что во второй половине дня 12 июня 2018 года обвиняемый вместе со своим 19-летним приятелем из магазина «Пятерочка» пытались похитить 6 банок кофе «Якобс», спрятав их в портфель обвиняемого. Сотрудница магазина увидела происходящее и попыталась преградить злоумышленникам путь к выходу. Но, несмотря на активные действия продавца, молодым людям удалось убежать вместе с похищенным товаром, который они позже продали за 500 рублей.

Следствия также установило, что 11 августа 2018 года обвиняемый через сеть Интернет решил приобрести для наркотик. Продавцу он перечислил 3 тысячи рублей, а тот сообщил ему местонахождение закладки. Вечером этого же дня его остановил нарядом полиции, в ходе досмотра у подростка наркотическое вещество было изъято.

Теперь 17-летний белгородец предстанет перед судом. Уголовное дело в отношении 19-летнего приятеля обвиняемого направлено в суд в конце января, сообщает пресс-служба Следственного управления СК Российской Федерации по Белгородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU