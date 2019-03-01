После вмешательства белгородских приставов управляющая компания возместила ущерб за залитую квартиру

СЕГОДНЯ 15:59 2019-03-01T15:59:23+03:00

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После вмешательства Прохоровского районного отдела судебных приставов руководство местной управляющей компании, чтобы избежать мер принудительно взыскания, приняло решение о полном погашении задолженности за залитую квартиру. Денежные средства в размере 43 612 рублей перечислены взыскателю, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

УФССП России по Белгородской области, напоминает, что в соответствии со ст. 112 Федерального закона «Об исполнительном производстве» если должник в установленный добровольный срок не оплатил задолженность, то с него взыскивается исполнительский сбор.

По исполнительным производствам имущественного характера сумма исполнительского сбора составляет 7% от взыскиваемой суммы, но не менее 1000 руб. для физических лиц и не менее 10 000 рублей для юридических лиц.

В случае неисполнения исполнительного документа неимущественного характера исполнительский сбор с должника-гражданина или должника - индивидуального предпринимателя устанавливается в размере 5 000 рублей, с должника-организации — 50 000 рублей.

Отметим, что в 2018 году белгородские судебные приставы взыскали и перечислили в доход федерального бюджета 181 миллиона 581 тысяч рублей исполнительского сбора

ИСТОЧНИК KP.RU