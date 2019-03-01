СЕГОДНЯ 13:18 2019-03-01T13:18:18+03:00

В Белгороде из продажи изъяли сыры производства Франции, Германии и Голландии. Фото: "КП" Архив

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Белгородская транспортная прокуратура совместно с Белгородской таможней во время рейда обнаружила у индивидуального предпринимателя торгово-офисного центра «Славянский» запрещенную к ввозу в Россию и реализации продукцию: сыры производства Франции, Германии и Голландии.

В отношении индивидуального предпринимателя, осуществлявшего торговую деятельность запрещенной продукцией, Белгородской транспортной прокуратурой возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 16.21 КоАП РФ (незаконное пользование товарами, которые незаконно перемещены через таможенную границу Таможенного союза). Дело направлено в Белгородскую таможню для проведения административного расследования.

Санкционные сыры у предпринимателя изъяли.

ИСТОЧНИК KP.RU