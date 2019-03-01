Белгородский пенсионер, «пересчитывая» пенсию, лишился 2 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 10:20 2019-03-01T10:20:28+03:00

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Белгородский 75-летний пенсионер, который около 30 лет отслужил на космодроме в Плесецке, увидел рекламу одной из юридических компаний, где обещали помочь в перерасчете пенсии. И с ноября 2018 года по 26 февраля текущего года перечислил мошенникам более 2 миллионов рублей, рассчитывая получить обещанную ему компенсацию в 11 миллионов при перерасчете.

При этом пенсионер получал 2 пенсии – военную и гражданскую. Но считал, что они небольшие. Он сам сообщил «юристам», что у него более 2 миллионов сбережений, а те пообещали ему помочь. Когда же пенсионер перевел все свои сбережения, они потребовали еще 3% от суммы компенсации. Только тогда пожилой белгородец понял, что его обманули, и обратился в полицию.

Полицейские выяснили, что с ноября прошлого года по 26 февраля текущего пенсионер перевел мошенникам порядка двух миллионов ста тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 статьи 159 УК РФ, ведется оперативно-розыскная работа, устанавливаются личности подозреваемых, сообщают в пресс-службы УМВД по Белгородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU