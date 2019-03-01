2019-03-01T09:46:30+03:00
Общество

У 2-й городской больницы Белгорода заработала парковка

Прокуратура потребовала сделать парковку доступной для жителей
Ирина ТАРАСОВА
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У 2-й городской больницы Белгорода заработала парковка.У 2-й городской больницы Белгорода заработала парковка.Фото: "КП" Архив
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На парковку 2-й городской больницы раньше можно было попасть только по специальным бесконтактным талонам. Но теперь и другие жители Белгорода могут воспользоваться парковкой, так как этого потребовала прокуратура.

В пресс-службе прокуратуры сообщали, что на момент проверки на парковке находилось всего 25 автомашин владельцев специальных талонов в том время, когда она рассчитана, как минимум, на 160. Представление прокуратуры было направлено в компанию «Белгородское парковочное пространство». После этого въезд на парковку возобновлен для всех автомобилей белгородцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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