У 2-й городской больницы Белгорода заработала парковка
Прокуратура потребовала сделать парковку доступной для жителей
У 2-й городской больницы Белгорода заработала парковка.Фото: "КП" Архив
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На парковку 2-й городской больницы раньше можно было попасть только по специальным бесконтактным талонам. Но теперь и другие жители Белгорода могут воспользоваться парковкой, так как этого потребовала прокуратура.
В пресс-службе прокуратуры сообщали, что на момент проверки на парковке находилось всего 25 автомашин владельцев специальных талонов в том время, когда она рассчитана, как минимум, на 160. Представление прокуратуры было направлено в компанию «Белгородское парковочное пространство». После этого въезд на парковку возобновлен для всех автомобилей белгородцев.
ИСТОЧНИК KP.RU