Пожилую белгородку обманула мошенница, обменяв свою дешевую бижутерию на ее золотые украшения
Пожилая белгородка стала жертвой мошенницы, которая обменяла ее ювелирные украшения на свою дешевую бижутерию. Только после ухода мнимой квартиросъемщицы пенсионерка поняла, что та ее обманула и бросилась звонить в полицию.
Как выяснилось в ходе разбирательства, злоумышленница пришла к пенсионерке якобы в поисках квартиры. Она обратилась к пожилой женщине по имени-отчеству и поинтересовалась, есть ли у нее свободное жилье.
У пожилой белгородки гостья не вызвала никаких опасений. Пенсионерка пригласила ее пройти на кухню, чтобы продолжить беседу. Женщины мирно беседовали, мошенница похвалила украшения пенсионерки и предложила поменять на свои, более современные.
Хозяйка, очарованная вежливой и приветливой гостьей, недолго думая, согласилась и сняла с себя обручальное кольцо, перстень и серьги. Взамен она получила украшения, которые сняла с себя гостья. Те оказались дешевой подделкой.
ИСТОЧНИК KP.RU