2019-02-28T17:28:22+03:00
Общество

Пожилую белгородку обманула мошенница, обменяв свою дешевую бижутерию на ее золотые украшения

Женщина отдала обманщице свое обручальное кольцо, перстень и серьги
Ирина ТАРАСОВА
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Пожилую белгородку обманула мошенница, обменяв свою дешевую бижутерию на ее золотые украшения.Пожилую белгородку обманула мошенница, обменяв свою дешевую бижутерию на ее золотые украшения.Фото: "КП" Архив
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Пожилая белгородка стала жертвой мошенницы, которая обменяла ее ювелирные украшения на свою дешевую бижутерию. Только после ухода мнимой квартиросъемщицы пенсионерка поняла, что та ее обманула и бросилась звонить в полицию.

Как выяснилось в ходе разбирательства, злоумышленница пришла к пенсионерке якобы в поисках квартиры. Она обратилась к пожилой женщине по имени-отчеству и поинтересовалась, есть ли у нее свободное жилье.

У пожилой белгородки гостья не вызвала никаких опасений. Пенсионерка пригласила ее пройти на кухню, чтобы продолжить беседу. Женщины мирно беседовали, мошенница похвалила украшения пенсионерки и предложила поменять на свои, более современные.

Хозяйка, очарованная вежливой и приветливой гостьей, недолго думая, согласилась и сняла с себя обручальное кольцо, перстень и серьги. Взамен она получила украшения, которые сняла с себя гостья. Те оказались дешевой подделкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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