Белгородские спасатели сняли кота с дерева на уровне 9-го этажа

СЕГОДНЯ 15:08 2019-02-28T15:08:02+03:00

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В Единую дежурно-диспетчерскую службу Яковлевского района утром 27 февраля позвонили обеспокоенные жители поселка Томаровка. Они сообщили спасателям, что в районе улицы Магистральная высоко на дереве, приблизительно на уровне девятого этажа, сидит и жалобно мяукает кот, призывая на помощь. Снимать его пришлось с помощью пожарной лестницы.

Жители дома сами как-то пытались выманить кота с дерева. Но напуганное животное не двигалось с места. А подняться на такую высоту никто не смог. На место происшествия выехал дежурный караул пожарно-спасательной части № 37, спасатели поднялись на помощь животному и сняли его с дерева. Благодарное животное смиренно позировало для фото на руках одного из своих спасателей.

ИСТОЧНИК KP.RU