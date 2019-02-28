Из Белгорода уйдут посылки с русскими книгами для сербских студентов

СЕГОДНЯ 14:02 2019-02-28T14:02:43+03:00

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На пресс-конференции в рамках проекта «Городская МедиаСреда», прошедшей в управлении молодежной политики администрации Белгорода, объявили о старте акции «Книга в дар». Посылки с книгами направят сербским студентам, активно изучающим русский язык

До 1 апреля все желающие могут принести литературу в хорошем состоянии на русском языке любого автора и жанра в Сербский ресурсный центр имени Шухова на улицу Костюкова, 46,. Книги зарегистрируют, рассортируют и сформируют адресные посылки для сербских учебных заведений, с которыми в рамках проекта налажено сотрудничество. Еще одним пунктом приема книг станет управление молодежной политики администрации города Белгорода на улице Преображенской, 94.

В Ресурсном центре объяснили, что в Сербии книги стоят очень дорого, так как в этой стране не производят бумагу.

Отметим, что акция проходит на протяжении десяти лет, в рамках которой Ресурсный центр сотрудничает с государственным университетом в городе Баня-Лука, расположенном на сербской территории в составе Боснии и Герцеговины, Приштинским госуниверситетом в Косове, гимназиями в Нише и Прокупле и другими учебными заведениями.

ИСТОЧНИК KP.RU