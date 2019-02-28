Аэропорт Старого Оскола заплатит полумиллионный штраф

СЕГОДНЯ 12:37 2019-02-28T12:37:21+03:00

Белгородская транспортная прокуратура установила, что пристройка помещения для пассажиров проведена с рядом нарушений

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Белгородская транспортная прокуратура в августе 2018 года провела проверку соблюдения градостроительного законодательства в ОАО «Аэропорт Старый Оскол». Было установлено, что аэропорт осуществил реконструкцию существующего аэровокзала путем пристройки помещения для нахождения пассажиров при посадке в воздушное судно без разрешения на реконструкцию. Аэропорт должен был заплатить штраф в размере 500 тысяч рублей.

Еще в августе в отношении ОАО «Аэропорт Старый Оскол» Белгородской транспортной прокуратурой возбуждено дело об административном правонарушении. По результатам его рассмотрения постановлением Верхне-Донского управления Ростехнадзора аэропорт привлечен к административной ответственности в виде штрафа в сумме 500 тысяч. рублей.

Но ответчик, не согласившись с таким решением, обжаловал его в Арбитражном суде.

Суд рассмотрен заявление, проходившего с участием заместителя Белгородского транспортного прокурора, и отставил в силе постановление административного органа о назначении наказания.

ИСТОЧНИК KP.RU