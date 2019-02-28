Аэропорт Старого Оскола заплатит полумиллионный штраф
Белгородская транспортная прокуратура в августе 2018 года провела проверку соблюдения градостроительного законодательства в ОАО «Аэропорт Старый Оскол». Было установлено, что аэропорт осуществил реконструкцию существующего аэровокзала путем пристройки помещения для нахождения пассажиров при посадке в воздушное судно без разрешения на реконструкцию. Аэропорт должен был заплатить штраф в размере 500 тысяч рублей.
Еще в августе в отношении ОАО «Аэропорт Старый Оскол» Белгородской транспортной прокуратурой возбуждено дело об административном правонарушении. По результатам его рассмотрения постановлением Верхне-Донского управления Ростехнадзора аэропорт привлечен к административной ответственности в виде штрафа в сумме 500 тысяч. рублей.
Но ответчик, не согласившись с таким решением, обжаловал его в Арбитражном суде.
Суд рассмотрен заявление, проходившего с участием заместителя Белгородского транспортного прокурора, и отставил в силе постановление административного органа о назначении наказания.
ИСТОЧНИК KP.RU