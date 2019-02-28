2019-02-28T10:23:16+03:00
Общество

В Белгороде круглосуточно идет ямочный ремонт дорог

Для ремонта ям применяется литая асфальтобетонная смесь
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгороде круглосуточно идет ямочный ремонт дорог.В Белгороде круглосуточно идет ямочный ремонт дорог.Фото: "КП" Архив
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На дорогах Белгорода весь зимний период ведутся ремонтные работы. Управлением Белгорблагоустройство отремонтировано 656,5 квадратных метров дорожного полотна, силами подрядной организации – 423 квадратных метров. Работа ведется круглосуточно дорожными бригадами МБУ «Управление Белгорблагоустройство». Для ремонта ям применяется литая асфальтобетонная смесь.

Отремонтированы наиболее аварийные участки на 58 улицах областного центра. В их числе улицы Щорса, Губкина, Железнодорожная, Мичурина, проспект Богдана Хмельницкого.

Главный инженер МБУ «Управление Белгорблагоустройство» Андрей Смирнов подчеркивает, что «вначале яму обрабатывают сжатым воздухом, чтобы убрать оттуда воду и мусор. Затем литую асфальтобетонную смесь разогревают от 200 С до 250 С. В результате такой температуры влага с ремонтируемой ямы испаряется, не нанося вреда материалу. Смесь устойчива к влаге и низким температурам благодаря высокому содержанию битума, особой структуре входящих в его состав веществ. При охлаждении материал самостоятельно приобретает необходимую плотность, поэтому каток для его укладки не требуется».

Отметим, что при достижении среднесуточной температуры воздуха +5 градусов ямочный ремонт будет производиться с использованием плотной асфальтобетонной смеси, а при температуре от +10 градусов с помощью дорожного ремонтера MADPATCHER.

ИСТОЧНИК KP.RU

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