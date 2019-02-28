Белгородец заплатил штраф за нарушение требований в области строительства

СЕГОДНЯ 09:40 2019-02-28T09:40:41+03:00

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Белгородец за нарушения требований в области строительства заплатил административный штраф в размере 20 000 рублей. Штраф с мастера строительных и монтажных работ взыскан в связи с тем, что при реконструкции здания под поликлинику онкологического диспансера были нарушены требования проектной документации. При этом штраф вовремя был не оплачен.

Возбудив исполнительное производство, судебный пристав-исполнитель отдела по взысканию административных штрафов по Белгороду и Белгородскому району с целью установления имущественного положение должника направил запросы в регистрирующие и кредитные организации.

Штраф был взыскан. При этом должнику пришлось еще заплатить и дополнительный сбор в размере 1400 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU