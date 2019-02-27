2019-02-27T16:41:14+03:00
Происшествия

В Белгороде будут судить виновного в половых преступлениях

В совершении изнасилования и иных насильственных действий сексуального характера обвинен 27-летний житель Забайкалья
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгороде будут судить виновного в половых преступлениях.В Белгороде будут судить виновного в половых преступлениях.Фото: "КП" Архив
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В Белгороде завершено расследование уголовного дела по обвинению 27-летнего жителя Забайкальского края в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст.132, п. «б» ч.2 ст.131 УК РФ (изнасилование и совершение иных насильственных действий сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, соединенные с угрозой убийством).

Как выяснило следствие, обвиняемый пришел в гости к новой знакомой 5 октября 2018 года. Накануне он через сеть Интернет вступил в переписку с жительницей Нового Оскола, а затем решил приехал погостить. Отказ выпить вместе привел к тому, что он избил свою новую знакомую, а затем, угрожая убийством, напоил, изнасиловал и совершил иные действия сексуального характера.

О произошедшем потерпевшая сообщила в правоохранительные органы. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по белгородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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