2019-02-27T15:37:24+03:00
Общество

Жительница Старого Оскола обокрала умершего пенсионера

Мошеннице еще при жизни своего подопечного удалось перевести на свой счет 150 тысяч рублей
Ирина ТАРАСОВА
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Жительница Старого Оскола при жизни своего подопечного удалось перевести на свой счет 150 тысяч рублей.Жительница Старого Оскола при жизни своего подопечного удалось перевести на свой счет 150 тысяч рублей.Фото: "КП" Архив
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Оперативникам Старого Оскола удалось установить, кто именно причастен к пропаже денег со счета умершего 78-летнего пенсионера. Злоумышленницей оказалась 51-летняя женщина, которая ухаживала за пожилым мужчиной и украла с его счета 150 тысяч рублей.

В полицию Старого Оскола родственники 78-летнего местного жителя обратились еще в сентябре, рассказав, что после смерти пенсионера обнаружили пропажу с его счета крупной суммы.

Следственный отдел №1 СУ УМВД России Старого Оскола возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств).

Как было установлено, злоумышленница в период с 10 по 12 июля прошлого года, воспользовавшись телефоном пожилого мужчины за которым ухаживала, через мобильный банк перевела деньги с его счета на свой.

За совершенное преступление женщина может лишиться свободы сроком до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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