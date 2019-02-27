Белгородские детсадовцы встали на защиту лесов Белогорья

СЕГОДНЯ 15:10 2019-02-27T15:10:38+03:00

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Воспитанников подготовительной выпускной группы Новоуколовского детского сада «Росинка», что в Красненском районе, посвятили в кадеты. 1 сентября они сядут в школе за парты лесного кадетского класса, чтобы стать достойнной сменой выпускникам.

Сотрудники выпускной группы детского сада «Росинка» к этому знаменательному дню самостоятельно сшили зеленые пилотки, своими руками сделали значки кадетов, которые вручили детям во время посвящения в кадеты. В свою очередь новоиспеченные кадеты пели гостям праздника песни и рассказывали стихи об окружающей природе и об охране леса.

На мероприятии среди присутствовавших были учащиеся школьного лесничества «Лесовичок» МОУ «Новоуколовской средней общеобразовательной школы», которые пообещали оказать поддержку и помощь дошкольникам в стенах школы.

ИСТОЧНИК KP.RU