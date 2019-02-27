Белгородская набережная реки Везелки поборется на победу в престижном конкурсе

СЕГОДНЯ 14:40 2019-02-27T14:40:10+03:00

Среди претендентов – парк в Грозном и одна из площадей Москвы

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Набережная реки Везелки в рамках десятого юбилейного конкурса Building of the Year Awards поборется за победу лучшего «Общественного пространства». Конкурс проводит известный международный портал ArchDaily. Среди претендентов на победу парк имени Хусейна бен Талала в Грозном и Хохловская площадь в Москве.

Белгородцы могут проголосовать на сайте. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте и перейти по ссылке проекта – они опубликованы в комментариях к посту в группе «КБ Стрелка» в группе «ВКонтакте».

Подчеркнем, что поддержать можно только один город. Прием голосов остановится в понедельник, 4 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU