2019-02-27T13:23:02+03:00
Общество

Сотрудники Шебекинского центра занятости отравились ацетальдегидом

Едкое вещество проникло через неправильно установленную систему вентиляции
Ирина ТАРАСОВА
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Сотрудники Шебекинского центра занятости отравились ацетальдегидом.Сотрудники Шебекинского центра занятости отравились ацетальдегидом.Фото: "КП" Архив
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Сотрудники Шебекинского центра занятости пострадали от отравления ацетальдегидом. Отравление стало возможным из-за неправильно установленной систем вентиляции и внутренней канализации.

В Шебекинском районном суде сообщают, что концентрация ацетальдегида в воздухе превышала допустимые нормы. И из-за роста вредных веществ в воздухе пострадали сотрудники Центра занятости, работавшие в этом же здании, где находилась столовая, из которой и проникло отравляющее вещество.

Работу столовой по решению суда приостановили на 50 суток, до 11 апреля, а в отношении предпринимателя, отвечающего за работу столовой, составлен протокол об административном правонарушении по ст.6.3 КоАП РФ.

Напомним, что еще в начале февраля восемь сотрудников центра были вынуждены обратиться в больницу с недомоганием из-за едкого запаха, как у кислоты. У них наблюдалось низкое давление, головокружение, многие говорили, что чувствуют привкус металла во рту. В центральной районной больнице всем, включая руководителя центра занятости Сергея Петрова, дали больничные. Учреждение вынуждено было переехать в другое место.

ИСТОЧНИК KP.RU

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