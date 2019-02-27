В Белгороде ограничат движение транспорта по улице 3-го Интернационала

СЕГОДНЯ 12:03 2019-02-27T12:03:43+03:00

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С 1 до 31 марта с 8.00 до 20.00 будет прекращено движение транспортных средств по улице 3-го Интернационала. Движение будет перекрыто от улицы Дзержинского до переулка Красный. Перекрытие движения транспорта связано со строительством водопровода ГУП «Белводоканал» на данном участке.

Водителям предлагается совершать движение по маршруту объезда: ул. Дзержинского – ул. Октябрьская – пер. Красный.

Администрация Белгорода приносит извинения за временные неудобства. С соответствующим распоряжением о прекращении движения по улице 3-го Интернационала можно ознакомиться здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU