В Белгороде ограничат движение транспорта по улице 3-го Интернационала
Соответствующее распоряжение подписала администрации города
В Белгороде ограничат движение транспорта по улице 3-го Интернационала.Фото: "КП" Архив
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С 1 до 31 марта с 8.00 до 20.00 будет прекращено движение транспортных средств по улице 3-го Интернационала. Движение будет перекрыто от улицы Дзержинского до переулка Красный. Перекрытие движения транспорта связано со строительством водопровода ГУП «Белводоканал» на данном участке.
Водителям предлагается совершать движение по маршруту объезда: ул. Дзержинского – ул. Октябрьская – пер. Красный.
Администрация Белгорода приносит извинения за временные неудобства. С соответствующим распоряжением о прекращении движения по улице 3-го Интернационала можно ознакомиться здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU