2019-02-27T11:42:57+03:00
Экономика

Банк «Открытие» запустил сервис «Светофор»

В интернет-банк для предпринимателей интегрирован популярный сервис проверки контрагентов
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«Светофор» - инструмент, который позволяет в наглядной форме показать информацию о контрагенте в режиме онлайн. Данные поставляются через сервис Контур.Фокус из официальных источников, баз данных недобросовестных поставщиков, арбитражных дел, исполнительных производств и других.

Еще до отправки платежного поручения банк предупреждает о стоп-факторах, которые могут быть у контрагентов. В помощь клиенту - подробный отчет с показателями, которые стали причиной появления того или иного сигнала. Различная степень риска помечается иконками трех цветов, как в светофоре. Кроме того, упрощен и ускорен процесс формирования платежа – часть данных о контрагенте заполняется автоматически.

- В интерфейсе интернет-банка платежка сделана легкой, с небольшим количеством полей и так, чтобы мимо «Светофора» было сложно пройти. Теперь клиенту проще принять решение, а за этой простотой - возможность избежать отправки платежа ненадежному контрагенту, - отметил начальник отдела развития электронных каналов ПАО Банк «ФК Открытие» Дмитрий Шенберг.

В планах «Открытия» — интегрировать «Светофор» в ленту операций и справочник контрагентов интернет-банка. Должна появиться возможность «проверить себя», где достаточно ввести свой ИНН и получить отчет о собственной организации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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