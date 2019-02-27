2019-02-27T10:18:26+03:00
Общество

Белгород может получить мэра-женщину

На пост главы города претендует уже три человека
Ирина ТАРАСОВА
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Белгород может получить мэра-женщину. Фото из открытых источников.Белгород может получить мэра-женщину. Фото из открытых источников.
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В профильную комиссию мэрии документы на пост главы города подали уже 3 человека: главный инженер «Белгородской генерации» Виктор Горлов, первый вице-мэр Юрий Галдун и Оксана Михайлик.

26 февраля она представила программу социально-экономического развития областного центра, проект организации работы городской администрации.

Выпускница факультета химической технологии БГТУ имени Шухова работала технологом на фабрике керамики, преподавала в детской художественной школе. Также была консультантом отдела капстроительства и эксплуатации зданий в областном управлении судебного департамента, инженером-сметчиком в компании «Пересвет Инвест». Есть у кандидата и опыт работы в органах власти - она возглавляла отдел жилищного контроля в мэрии Белгорода.

Также кандидат в мэры работала главой белгородского предвыборного штаба Ксении Собчак, в областном центре известна ее акция «Он вам не Димон!» В нынешнее время Оксана Михайлик управляет ТСН «Генеральский».

ИСТОЧНИК KP.RU

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