2019-02-27T09:20:03+03:00
Общество

В Белгороде вновь ограбили офис организации, выдающей микрокредиты

Это уже второй случай за месяц
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгороде вновь ограбили офис организации, выдающей микрокредиты.В Белгороде вновь ограбили офис организации, выдающей микрокредиты.Фото: "КП" Архив
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Первое ограбление, когда неизвестный ворвался в офис и до смерти перепугал сотрудницу, произошел 16 февраля. И вот новый случай – на улице Конева вечером понедельника, 25 февраля, неизвестный ограбил тот же офис микрофинансовой организации «Акс Финанс». Об этом вновь сообщает телеграм-канал «Белгород1».

Как сообщается, неизвестный мужчина с предметом похожим на пистолет похитил 40 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемого разыскивают.

Напомним, что в прошлый раз размер суммы не разглашали, но судя по видео, грабителю удалось унести немногим больше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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