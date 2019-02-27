В Белгороде вновь ограбили офис организации, выдающей микрокредиты
Это уже второй случай за месяц
В Белгороде вновь ограбили офис организации, выдающей микрокредиты.Фото: "КП" Архив
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Первое ограбление, когда неизвестный ворвался в офис и до смерти перепугал сотрудницу, произошел 16 февраля. И вот новый случай – на улице Конева вечером понедельника, 25 февраля, неизвестный ограбил тот же офис микрофинансовой организации «Акс Финанс». Об этом вновь сообщает телеграм-канал «Белгород1».
Как сообщается, неизвестный мужчина с предметом похожим на пистолет похитил 40 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемого разыскивают.
Напомним, что в прошлый раз размер суммы не разглашали, но судя по видео, грабителю удалось унести немногим больше.
ИСТОЧНИК KP.RU