Денис Казанов возглавил службу судебных приставов Белгородской области
26 февраля заместитель директора Федеральной службы судебных приставов Владимир Воронин представил коллективу Управления Федеральной службы судебных приставов по Белгородской области нового главного судебного пристава Белгородской области Дениса Казанова.
Свою трудовую деятельность в Федеральной службе судебных приставов Денис Казанов начал в 2009 году с должности судебного пристава-исполнителя Октябрьского районного отдела судебных приставов Ростова-на-Дону УФССП России по Ростовской области. В 2014 году он был назначен заместителем руководителя УФССП России по Тамбовской области, в 2016 году - руководителем УФССП России по Магаданской области. С июня 2018 года исполнял обязанности руководителя УФССП России по Белгородской области.
В рамках визита Владимир Воронин и Денис Казанов провели рабочие встречи с губернатором Белгородской области Евгением Савченко, а также руководством судейского сообщества, прокуратуры и правоохранительных органов региона.
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