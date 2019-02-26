2019-02-26T19:58:01+03:00
Общество

Денис Казанов возглавил службу судебных приставов Белгородской области

Нового руководителя коллективу представил заместитель директора Федеральной службы судебных приставов Владимир Воронин
Ирина ТАРАСОВА
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Денис Казанов возглавил службу судебных приставов Белгородской области.Денис Казанов возглавил службу судебных приставов Белгородской области.
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26 февраля заместитель директора Федеральной службы судебных приставов Владимир Воронин представил коллективу Управления Федеральной службы судебных приставов по Белгородской области нового главного судебного пристава Белгородской области Дениса Казанова.

Свою трудовую деятельность в Федеральной службе судебных приставов Денис Казанов начал в 2009 году с должности судебного пристава-исполнителя Октябрьского районного отдела судебных приставов Ростова-на-Дону УФССП России по Ростовской области. В 2014 году он был назначен заместителем руководителя УФССП России по Тамбовской области, в 2016 году - руководителем УФССП России по Магаданской области. С июня 2018 года исполнял обязанности руководителя УФССП России по Белгородской области.

В рамках визита Владимир Воронин и Денис Казанов провели рабочие встречи с губернатором Белгородской области Евгением Савченко, а также руководством судейского сообщества, прокуратуры и правоохранительных органов региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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