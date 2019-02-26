2019-02-26T16:45:09+03:00
Происшествия

В Белгородской области произошло ДТП, при котором погиб 56-летний пассажир ВАЗа

Смертельная авария случилась в селе Засосна
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Фото из группы ВКонтакте Авто-Белгорорд.Фото из группы ВКонтакте Авто-Белгорорд.
Изменить размер текста:

Всего за сутки на дорогах Белгородского региона было зарегистрировано пять ДТП. На этот раз не обошлось без смертельных жертв: один человек погиб и девять — получили телесные повреждения. Смертельная авария произошла в селе Засосна. Жертвой аварии стал 56-летний пассажир, находившийся в отечественном авто.

Как сообщила пресс-служба УГИБДД УМВД России по Белгородской области, 25 февраля около 17:15 автомобиль «Форд Фокус» под управлением 36-летнего водителя, двигаясь по Пролетарской улице, вылетел на встречную полосу движения и врезался в ВАЗ-2107. За рулем ВАЗа находился 40-летний мужчина.

В результате ДТП водитель автомобиля «Форд», водитель автомобиля ВАЗ, а также две пассажирки ВАЗа 29 и 33-х лет были госпитализированы с травмами. Среди причин, которые могли привести к смертельной аварии, наиболее вероятная – превышение скорости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Белгородском регионе активизировались мошенники, которые представляются сотрудниками следственного управления
В Белгородской области проводят комплексную техническую проверку РАСЦО
Профессор из Европы поделится опытом с белгородскими студентами
На «Уроке цифры» дети научат роботов трудиться
Белгородские судебные приставы разыскивают должников по алиментам
В Белгороде рассмотрят запрос депутата о правилах благоустройства в прокуратуре
В пушкинской библиотеке-музее Белгорода выставят кукол
В Белгородской области Банк России проводит «контрольные закупки» в банках
На территории Белгородского региона объявили о «желтом» уровне опасности погоды
История развития и становления службы белгородских судебных приставов в судьбе одного человека
Сегодня белгородские водители «Яндекс.Такси» вышли на митинг с требованиями повысить оплату
В 2018 году белгородские энгергетики выполнили более 7 тысяч договоров ТП
В Воронеже прошла крупная медиапремия «Бал прессы, бизнеса и власти»