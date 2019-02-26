В Белгородской области произошло ДТП, при котором погиб 56-летний пассажир ВАЗа

СЕГОДНЯ 16:45 2019-02-26T16:45:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Всего за сутки на дорогах Белгородского региона было зарегистрировано пять ДТП. На этот раз не обошлось без смертельных жертв: один человек погиб и девять — получили телесные повреждения. Смертельная авария произошла в селе Засосна. Жертвой аварии стал 56-летний пассажир, находившийся в отечественном авто.

Как сообщила пресс-служба УГИБДД УМВД России по Белгородской области, 25 февраля около 17:15 автомобиль «Форд Фокус» под управлением 36-летнего водителя, двигаясь по Пролетарской улице, вылетел на встречную полосу движения и врезался в ВАЗ-2107. За рулем ВАЗа находился 40-летний мужчина.

В результате ДТП водитель автомобиля «Форд», водитель автомобиля ВАЗ, а также две пассажирки ВАЗа 29 и 33-х лет были госпитализированы с травмами. Среди причин, которые могли привести к смертельной аварии, наиболее вероятная – превышение скорости.

ИСТОЧНИК KP.RU