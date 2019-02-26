В Белгородском регионе активизировались мошенники, которые представляются сотрудниками следственного управления

СЕГОДНЯ 15:52 2019-02-26T15:52:44+03:00

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Следственный комитет по Белгородской области сообщает, что в области активизировались новые мошенники. Они предлагают свою помощь тем жителям, которые пользуется заказами через интернет и не получил покупку. Следственное управление просит белгородцев сообщать о подозрительных звонках на телефонную линию «Остановим коррупцию».

Схема мошенничества предельно проста: звонившие лже-сотрудники следственного управления предлагают перевести деньги на их счет, чтобы помочь возместить ущерб в рамках якобы возбужденного уголовного дела.

О подозрительных звонках белгородцев просят сообщать по телефонам (4722) 739–181 или на телефон дежурной службы регионального СУ СК 8 910 369–94–37.

ИСТОЧНИК KP.RU