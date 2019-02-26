В Белгородской области проводят комплексную техническую проверку РАСЦО

СЕГОДНЯ 14:39 2019-02-26T14:39:40+03:00

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26 февраля 2019 года с 14.00 до 17.00 проходит плановая комплексная техническая проверка готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения с включением оконечных средств оповещения и доведением проверочных сигналов и информации оповещения до населения Белгородской области.

На всей территории региона будут включены электромеханические сирены, уличные громкоговорители, специализированные технические средства оповещения. Также будут задействованы телевизионные каналы и радиовещательные станции, технические средства организаций, сопряженных с системой оповещения городов и другие технические средства.

Белгородцев просят не паниковать и с пониманием отнестись к проводимой проверке РАСЦО.

ИСТОЧНИК KP.RU