2019-02-26T14:39:40+03:00
Общество

В Белгородской области проводят комплексную техническую проверку РАСЦО

26 февраля проверят готовность региональной автоматизированной системы централизованного оповещения
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгородской области проводят комплексную техническую проверку РАСЦО.В Белгородской области проводят комплексную техническую проверку РАСЦО.
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26 февраля 2019 года с 14.00 до 17.00 проходит плановая комплексная техническая проверка готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения с включением оконечных средств оповещения и доведением проверочных сигналов и информации оповещения до населения Белгородской области.

На всей территории региона будут включены электромеханические сирены, уличные громкоговорители, специализированные технические средства оповещения. Также будут задействованы телевизионные каналы и радиовещательные станции, технические средства организаций, сопряженных с системой оповещения городов и другие технические средства.

Белгородцев просят не паниковать и с пониманием отнестись к проводимой проверке РАСЦО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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