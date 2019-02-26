Профессор из Европы поделится опытом с белгородскими студентами
Европейский спикер - профессор университета в области технологии строительных материалов. В течение 40 лет работал в национальных и мультинациональных европейских компаниях индустрии строительных материалов в качестве технического и управляющего директоров.
Примечательно, что доктор Экник говорит на немецком, английском и русском языках. Именно поэтому его авторский курс «Эффективное управление производством и реализацией строительных материалов» является популярным и востребованным как у предприятий строительной отрасли Европы, так и стран постсоветского пространства, Азии.
В университете подчеркивают, что общение с одним из ведущих мировых экспертов будет полезно не только студентам и начинающим исследователям, но и производителям, которые имеют многолетний опыт в строительной сфере.
ИСТОЧНИК KP.RU