2019-02-26T13:24:50+03:00
Общество

Профессор из Европы поделится опытом с белгородскими студентами

В БГТУ имени Шухова пройдут мастер-классы и лекции доктора Юргена Окника
Екатерина ПАПАКИНА
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Фото: пресс-служба БГТУ им.Шухова.Фото: пресс-служба БГТУ им.Шухова.
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Европейский спикер - профессор университета в области технологии строительных материалов. В течение 40 лет работал в национальных и мультинациональных европейских компаниях индустрии строительных материалов в качестве технического и управляющего директоров.

Примечательно, что доктор Экник говорит на немецком, английском и русском языках. Именно поэтому его авторский курс «Эффективное управление производством и реализацией строительных материалов» является популярным и востребованным как у предприятий строительной отрасли Европы, так и стран постсоветского пространства, Азии.

В университете подчеркивают, что общение с одним из ведущих мировых экспертов будет полезно не только студентам и начинающим исследователям, но и производителям, которые имеют многолетний опыт в строительной сфере.

ИСТОЧНИК KP.RU

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