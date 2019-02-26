Белгородские судебные приставы разыскивают должников по алиментам

СЕГОДНЯ 12:15 2019-02-26T12:17:04+03:00

Белгородские судебные приставы просят оказать помощь в розыске должников по алиментам. Фото: "КП" Архив

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Управлением Федеральной службы судебных приставов по Белгородской области в рамках исполнительных производств разыскиваются должники по алиментам. Некоторые горе-папаши задолжали своим детям около миллиона рублей.

Разыскиваются:

- Жуковский Александр Владимирович, 02.09.1964 г.р., задолженность 1 млн. 160 тыс. 229 руб.;

- Туринцев Сергей Петрович, 01.01.1971 г.р., задолженность 950 тыс. 808 руб.;

- Подушкин Сергей Олегович, 24.09.1990 г.р., задолженность 848 тыс. 703 руб.;

- Стрыгин Роман Викторович, 25.02.1979 г.р., задолженность 814 тыс. 814 руб.;

- Андреев Юрий Николаевич, 12.04.1973 г.р., задолженность 721 тыс. 945 руб.;

- Анохин Петр Иванович, 30.10.1965 г.р., задолженность 679 тыс. 261 руб.;

- Юрчик Сергей Юрьевич, 29.08.1975 г.р., задолженность 626 тыс. 604 руб.;

- Козин Владимир Викторович, 05.12.1977, задолженность 553 тыс. 752 руб.;

- Новицкая Елена Павловна, 25.07.1971 г.р., задолженность 528 тыс. 807 руб.;

- Шармадинов Сергей Валерьевич, 15.11.1984 г.р., задолженность 498 тыс. 929 руб.;

- Раимов Николай Владимирович, 13.10.1971 г.р., задолженность 498 тыс. 563 руб.;

- Забалдин Максим Сергеевич, 10.03.1982 г.р., задолженность 490 тыс. 311 руб.;

- Сердюков Геннадий Петрович, 23.05.1962, задолженность 461 тыс. 931 руб.;

- Баев Роман Анатольевич, 05.12.1979 г.р., задолженность 445 тыс. 659 руб.;

- Лавлинская Ксения Юрьевна, 13.10.1986 г.р., задолженность 382 тыс. 805 руб.;

- Катаниди Юрий Вячеславивич, 17.05.1981 г.р., задолженность 214 тыс. 181 руб.;

- Петров Дмитрий Иванович, 10.03.1068 г.р., задолженность 213 тыс. 803 руб.;

- Кравченко Муслим Аскерович, 12.04.1968 г.р., задолженность 211 тыс. 75 руб.;

- Асташенков Дмитрий Викторович, 16.04.1982 г.р., задолженность 347 тыс. 874 руб.;

- Агарков Иван Иванович, 04.02.1983 г.р., задолженность 175 тыс. 576 руб.

- Котов Владимир Александрович, 23.04.1971 г.р., задолженность 101 тыс. 107 руб.;

- Алешин Алексей Эдуардович, 12.07.1983 г.р., задолженность 89 тыс. 958 руб.;

- Чебан Виталий Иванович, 07.12.1981 г.р., задолженность 29 тыс. 262 руб.

УФССП России по Белгородской области просит лиц, которые располагают какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемых, сообщить в отдел организации розыска, реализации имущества должников и розыска детей Управления по адресу: 308002, Белгород, пр. Б. Хмельницкого, д. 109 или по телефонам 89803299610, 89803782662, 8 (4722)346224.

ИСТОЧНИК KP.RU