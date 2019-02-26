2019-02-26T09:34:40+03:00
Общество

В Белгороде рассмотрят запрос депутата о правилах благоустройства в прокуратуре

Несмотря на утверждение новых правил в госсовете, ряд депутатов продолжает бороться против
Ирина ТАРАСОВА
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На январском заседании при рассмотрении правил благоустройства города люди стояли в проходе.На январском заседании при рассмотрении правил благоустройства города люди стояли в проходе.Фото: "КП" Архив
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В конце января депутат Белгородского горсовета Сергей Бочарников отправил запрос в прокуратуру Белгорода с просьбой оценить правомерность принятия новых правил благоустройства в областном центре.

Предварительный ответ из прокуратуры пришел 21 февраля. В нем сообщалось, что запрос передали в областную прокуратуру. На пресс-конференции 22 февраля Сергей Бочарников рассказал, что его это удивило, потому что обычная практика – направление сверху вниз. При этом он допустил, что, возможно, у городской прокуратуры недостаточно полномочий.

Депутат пообещал в ближайшее время уточнить на какой стадии рассмотрение этого вопроса и заверил, что его позиция неизменна, он против 13-й главы правил благоустройства.

Напомним, что новые правила благоустройства мэрии, несмотря на многочисленные протесты граждан и ряда депутатов, приняла 22 января большинством голосов. Тогда в зал заседаний многие белгородцы струдом прорвались, так как все было заполнено организованно привезенными людьми. Именно тогда произошла нашумевшая история, когда и. о. мэра Белгорода Юрий Галдун предложил одному из слушателей носить с собой слуховой аппарат. Чуть позже и.о. мэра пришлось извиняться за эту историю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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