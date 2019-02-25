В пушкинской библиотеке-музее Белгорода выставят кукол

СЕГОДНЯ 17:04 2019-02-25T17:04:30+03:00

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Выставка кукол ручной работы открывается в Пушкинской библиотеке-музее Белгорода 1 марта в 14.00. Каждая из восемнадцати кукол, которые сделала для экспозиции мастер Ирина Фоменко, - уникальна. При этом выставка работ мастера будет интересна как детям, так и взрослым посетителям выставки.

Ирина Фоменко поделилась, что в своем детстве любила наряжать кукол, шить для них наряды. Текстильные куклы появились в ее доме, когда у нее родилась дочка.

Выставка в Пушкинской библиотеке-музее будет работать до 31 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU