В Белгородской области Банк России проводит «контрольные закупки» в банках

СЕГОДНЯ 16:12 2019-02-25T16:12:11+03:00

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С начала 2019 года Банк России (ЦБ) вправе проводить «контрольные закупки» в банках, где могут вводить клиентов в заблуждение относительно финансовых услуг. Нередки случаи, когда недобросовестные сотрудники банков пользуются тем, что многие клиенты, особенно пожилые, невнимательны, не разбираются во всем многообразии современных финансовых продуктов, не знают, о чем спросить и на что обратить внимание. По данным ЦБ, в прошлом году более 100 миллиардов рублей было вложено в рискованные инвестиционные продукты. Свыше миллиона россиян потратили на это свои сбережения. При этом многие из них были уверены, что оформили привычный банковский вклад.

Следует обратить внимание, что чаще всего гражданам предлагают полис инвестиционного страхования жизни под видом «вклада с повышенной доходностью». При этом не раскрываются особенности и риски: негарантированная доходность, невозможность вернуть всю сумму до истечения полного срока договора, который заключается на 3-5 лет. Нередко вместо депозитов гражданам предлагают ценные бумаги или комбинированный договор (часть - на вклад, часть - на инвестиционное страхование), также без разъяснений. Не говорят клиентам и о том, что государство гарантирует возврат только банковских вкладов. Другие инвестиции такой гарантии не имеют.

ИСТОЧНИК KP.RU